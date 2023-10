Tennis, Angelo Binaghi: “Sinner ha confermato che c’è per la Coppa Davis. Fognini dispiaciuto”

Finale di stagione molto intenso per il tennis italiano che punta prima alle ATP Finals con Jannik Sinner e poi alla Coppa Davis, con l’altoatesino che sarà sempre uno dei protagonisti della squadra tricolore.

A confermarlo è il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, intervistato dal Corriere della Sera: “Nelle prossime ore Volandri capirà le condizioni di Berrettini. Sinner ci ha detto che c’è. È un momento in cui abbiamo bisogno di tutti, ma Volandri avrà piena libertà di selezionare la squadra migliore”.

Mentre su Fabio Fognini, reduce dalla polemica per la non convocazione a Bologna: “Con lui ho parlato più volte: è rimasto dispiaciuto dal comportamento del c.t., non ha nulla contro la Federazione”.

Il fenomeno Sinner fondamentale per la crescita del tennis italiano: “Sinner smuove le folle, e non ha ancora vinto niente. Perché? Forse perché nella memoria collettiva, vedi la Davis del ‘76, il tennis è maschile. Ma non solo. È la prospettiva: Sinner ci fa intravvedere dieci anni di successi. E l’attenzione esplode”.

Foto: Lapresse