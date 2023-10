Vela: raduno per gli azzurri a Roma. Pianosi: “Le Olimpiadi il sogno di una vita”

Siamo a pochi mesi dall’appuntamento più importante del quadriennio: le Olimpiadi di Parigi. Al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del CONI per i test dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI spazio ai velisti della Nazionale italiana.

Foltissima la pattuglia di convocati: Giacomo Ferrari, Mattia Cesana, Carolina Albano, Alessandra Dubbini, Chiara Benini Floriani, Giorgia della Valle, Caterina Banti, Silvia Zennaro, Alexandra Stalder, Sofia Tomasoni, Jana Germani, Giorgia Bertuzzi, Riccardo Pianosi, Maggie Eillen Pescetto, Lorenzo Boschetti, Giulio Calabrò, Uberto Crivelli Visconti, Silvia Speri, Nicolò Renna, Giorgia Speciale, Lorenzo Brando Chiavarini, Manolo Modena, Marta Maggetti, Dimitri Peroni, Luca Di Tomassi, Sofia Giunchiglia e Giulia Schio.

Interessanti le parole dei protagonisti, tra questi Pianosi: “Sono molto soddisfatto della mia stagione, con la consapevolezza che avrei potuto fare ancora meglio. L’Olimpiade? È il sogno di una vita, mi vengono i brividi solo a pensarci. Voglio renderlo realtà”.

Il rivale in casa è Boschetti: Tutti i bambini che fanno sport con l’ambizione di ottenere determinati risultati sognano l’Olimpiade. Già solo far parte della Nazionale ed essere seguito dal CONI è un’enorme opportunità per me: sono già focalizzato sull’obiettivo di partecipare a Parigi 2024, mi sveglio ogni mattina con il desiderio di andarci e far bene”.

Foto: Pagina FB FIV