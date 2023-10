Taekwondo, i ranking olimpici aggiornati: Dell’Aquila e Alessio in lizza per il pass, donne costrette al Preolimpico

La lunga marcia di avvicinamento del taekwondo verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024 prosegue in questi giorni (dal 10 al 12 ottobre) con il Grand Prix di Taiyuan, evento di classificazione G6. Il torneo cinese rappresenta il penultimo appuntamento valevole per i ranking a cinque cerchi in attesa delle Grand Prix Finals di Manchester, previste a inizio dicembre.

Il 3 dicembre verranno infatti stilate le graduatorie definitive, che assegneranno cinque quote in ciascuna delle otto categorie di peso olimpiche. Per tutti gli altri il discorso qualificazione sarà rimandato ai vari preolimpici continentali, in programma nei primi mesi dell’anno prossimo. Detto ciò, andiamo a capire meglio la situazione attuale dell’Italia e le possibili prospettive del movimento azzurro in vista delle Olimpiadi 2024.

Simone Alessio, forte dell’oro mondiale di Baku e di un biennio eccezionale, è il punto di riferimento assoluto nei -80 kg e può già festeggiare sostanzialmente la certezza del ticket per la capitale francese. Discorso diverso per il Campione Olimpico Vito Dell’Aquila, che saltando Taiyuan vedrà allontanarsi la top5 virtuale del ranking olimpico nei -58 kg.

Il fuoriclasse pugliese avrà comunque ancora la possibilità di agguantare il pass diretto tramite ranking con un exploit nelle Finali di Manchester, mentre in caso contrario dovrà ricorrere al preolimpico europeo di Berlino a marzo 2024, in cui verranno assegnati due slot per Parigi. Distacchi invece troppo pesanti dalla zona qualificazione per gli altri taekwondoka nostrani (uomini e donne), costretti a sperare nel preolimpico continentale.

Foto: Lapresse