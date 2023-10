Superbike, Alvaro Bautista beffa Razgatlioglu sul traguardo e vince la Superpole Race di Portimao. Titolo ad un passo

Toprak Razgatlioglu ce l’ha messa davvero tutta, ma Alvaro Bautista si è aggiudicato anche la Superpole Race del Gran Premio del Portogallo, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2023, avvicinandosi ulteriormente al secondo titolo consecutivo. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao il pilota turco del team Yamaha ha dominato la scena sin dal primo metro, ma il campione del mondo in carica lo ha bruciato letteralmente sul traguardo, chiudendo con appena 142 millesimi di vantaggio, mentre completa il podio Andrea Locatelli (Yamaha) con un distacco di 4.0 secondi.

Quarta posizione per l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 6.9, quinta per lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 7.2, mentre è sesto Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 7.5. Settimo l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 8.3, ottavo lo statunitense Garrett Gerloff (BMW) a 9.8, nono lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 11.0, quindi completa la top 10 il tedesco Philipp Oettl (Ducati) a 11.2, davanti ad Axel Bassani (Ducati) a 11.3. Si ferma in 15a posizione Danilo Petrucci (Ducati) a 13.6, quindi 21° Gabriele Ruiu (BMW) a 31.2.

A questo punto in classifica generale Alvaro Bautista vede il titolo, con 541 punti ed un sontuoso +55 su Razgatlioglu. In poche parole, lo spagnolo potrebbe già festeggiare il suo secondo titolo in occasione di Gara-2 delle ore 15.00.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori gli scatti migliori portano le firme di Razgatlioglu e Locatelli, che precedono van der Mark e Bautista, mentre in curva 5 cadono entrambe le Kawasaki con Rea e Lowes a terra, autori dello stesso errore a pochi metri di distanza. Il turco del team Yamaha porta a mezzo secondo il suo margine su Locatelli, mentre Bautista sale in terza posizione e si porta a 1.4 dalla vetta, precedendo Lecuona, Gardner e van der Mark, quindi settimo Rinaldi.

Razgatlioglu prosegue nel suo forcing ed allunga a 1.0 su Locatelli che, già nel corso del 4° giro, si trova Bautista in scia. Il campione del mondo attacca subito in curva 1 e non lascia scampo all’italiano, issandosi in seconda posizione. Lo spagnolo non si accontenta e riduce rapidamente il suo distacco nei confronti del leader della corsa, riprendendolo in pochissime curve.

L’attacco arriva nel corso del 7° giro, ma Razgatlioglu tiene duro, resiste in curva 1 e prova a scappare nuovamente rispetto al ducatista. L’obiettivo non si materializza, e Bautista ci riprova fino all’ultimo metro. Il turco prova a chiudere ogni varco, ma lo spagnolo esce meglio dall’ultima curva e brucia sul traguardo il rivale.

Foto: LPS Otto Moretti