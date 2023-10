MotoGP, Fabio Quartararo: “Buon ritmo sull’asciutto, si poteva ripartire sul bagnato”

Fabio Quartararo non è andato oltre il decimo posto in occasione della gara “lunga” (in realtà interrotta e cancellata per pioggia) del GP del Giappone, quattordicesima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il francese però, a differenza di altri colleghi, ha espresso un parere negativo circa la decisione dei Commissari di annullare i restanti dodici giri.

Giunto in mixed zone il centauro in forza alla Yamaha ha in prima battuta commentato la sua prestazione, ovviamente contrassegnata dalla pioggia: “Ho provato a rimanere un altro giro, la pista era bagnata, ma non pioveva forte. Appena ho iniziato il mio secondo giro ho visto chiaramente che non avrei potuto continuare perdendo posizioni. Non è un grande cambiamento per noi. Volevo provare questa scommessa, non ha funzionato, ma manterremo l’aspetto positivo di questo fine settimana“.

Per Quartararo poi la soluzione migliore sarebbe stata quella di proseguire la gara: “Penso che avremmo dovuto fermarci dall’inizio e ripartire con una gara bagnata. È stato un po’ un errore da parte della direzione gara, penso che il ritmo che avevamo sull’asciutto fosse buono, sappiamo benissimo che possiamo andare forte quindi sarà importante per il futuro”.

