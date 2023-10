Sudafrica-Italia, WXV 2 rugby femminile oggi: orario, programma, tv, streaming

La Nazionale italiana di rugby femminile sfiderà le padrone di casa del Sudafrica oggi, venerdì 20 ottobre, alle ore 16.30 all’Athlone Sports Stadium di Cape Town (Sudafrica): l’incontro sarà valido per la seconda giornata della prima edizione della seconda divisione del World Rugby Women’s XV.

Nel primo turno l’Italia ha battuto per 28-15 il Giappone, mentre il Sudafrica è stato sconfitto per 17-31 dalla Scozia, infine gli USA hanno prevalso per 36-26 sulle Samoa. In testa con 5 punti ci sono Italia, USA e Scozia, poi Samoa a quota 1, infine Sudafrica e Giappone fermi a 0.

La diretta tv del match di rugby femminile tra Sudafrica ed Italia sarà fruibile su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO SUDAFRICA-ITALIA OGGI RUGBY FEMMINILE

Venerdì 20 ottobre – Athlone Sports Stadium di Cape Town

Ore 16.30 Sudafrica-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA SUDAFRICA-ITALIA OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI SUDAFRICA-ITALIA OGGI RUGBY FEMMINILE

Sudafrica: 15 Chuma Qawe, 14 Byrhandrè Dolf, 13 Veroeshka Grain, 12 Piwokuhle Nyanda, 11 Shaunique Hess, 10 Libbie Janse van Rensburg, 9 Tayla Kinsey, 8 Aseza Hele, 7 Catha Jacobs, 6 Lusanda Dumke, 5 Danelle Lochner, 4 Nolusindiso Booi, 3 Babalwa Latsha (C), 2 Micke Gunter, 1. Sanelisiwe Charlie. A disposizione: 16 Luchell Hanekom, 17 Asithandile Ntoyanto, 18 Yonela Ngxingolo, 19 Vainah Ubisi, 20 Sinazo Mcatshulwa, 21 Nompumelelo Mathe, 22 Unam Tose, 23 Unathi Mali.

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Beatrice Capomaggi, 12 Beatrice Rigoni (C), 11 Alyssa D’Incà, 10 Veronica Madia, 9 Francesca Granzotto, 8 Giulia Cavina, 7 Alissa Ranuccini, 6 Isabella Locatelli, 5 Sara Tounesi, 4 Valeria Fedrighi, 3 Alessia Pilani, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Gaia Maris, 18 Lucia Gai, 19 Alessandra Frangipani, 20 Elena Errichiello, 21 Nicole Mastrangelo, 22 Emma Stevanin, 23 Sofia Catellani.

