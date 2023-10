Rugby femminile, l’Italia cerca il secondo successo nel WXV 2 contro le padrone di casa del Sudafrica

La Nazionale italiana di rugby femminile, ad una settimana dalla vittoria per 28-15, con bonus offensivo, contro il Giappone, avrà modo di rendere aritmetica la permanenza nella seconda divisione del World Rugby Women’s XV in vista della prossima edizione, che metterà in palio la qualificazione alla Coppa del Mondo 2025.

La seconda sfida del torneo si giocherà contro le padrone di casa del Sudafrica ed è in programma all’Athlone Sports Stadium di Cape Town venerdì 20 ottobre, alle ore 16.30 italiane, ed offrirà alle azzurre anche la possibilità di recuperare alcuni decimi di punto in termini di ranking.

In vista della sfida contro le sudafricane la formazione azzurra sarà diversa rispetto a quella vista inizialmente in campo contro il Giappone: partirà per la prima volta dal 1′ Alessia Pilani in prima linea, mentre Francesca Granzotto ricoprirà il ruolo di mediano di mischia, con Vittoria Ostuni Minuzzi che sarà l’estremo azzurro.

In tema di prime volte vanno registrati il ruolo da capitano per Beatrice Rigoni, che giunge dopo 68 caps in Nazionale, ed i possibili esordi in azzurro a gara in corso di Sofia Catellani, Elena Errichiello e Nicole Mastrangelo, che partiranno dalla panchina.

Nel primo turno l’Italia ha battuto per 28-15 il Giappone, mentre il Sudafrica è stato sconfitto per 17-31 dalla Scozia, infine gli USA hanno prevalso per 36-26 sulle Samoa. In testa con 5 punti ci sono Italia, USA e Scozia, poi Samoa a quota 1, infine Sudafrica e Giappone fermi a zero.

Foto: LiveMedia/Mattia Radoni