Su che canale vedere Sturm Graz-Atalanta stasera? Programma, orario, tv, streaming

L’Atalanta è pronta per alzare il sipario sul suo terzo appuntamento nel percorso della fase a gironi della Europa League 2023-2024. Dopo un ottimo inizio gli orobici vogliono proseguire a correre e si preparano per la trasferta in casa dello Sturm Graz.

La terza partita della stagione nella seconda competizione continentale per club si giocherà questo pomeriggio alle ore 18.45 allo Stadion Graz-Liebenau per un incontro che metterà in palio 3 punti di estrema importanza nell’ottica del passaggio del turno verso la fase ad eliminazione diretta.

Al momento il Gruppo D vede la formazione bergamasca al comando con 6 punti in 2 turni, quindi Sporting Lisbona e Sturm Graz a braccetto a quota 3, mentre chiude il raggruppamento il Raków Częstochowa ancora a quota zero.

Il match tra Sturm Graz e Atalanta sarà visibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (202), per cui in streaming su NOW e SkyGo. In streaming si potrà seguire anche su DAZN.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 26 ottobre

Ore 18.45 Sturm Graz – Atalanta – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

PROGRAMMA STURM GRAZ-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse