Sturm Graz-Atalanta, Europa League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

Il match tra Sturm Graz e Atalanta sarà visibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (202), per cui in streaming su NOW e SkyGo. In streaming si potrà seguire anche su DAZN.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 26 ottobre

Ore 21.00 Sturm Graz – Atalanta – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (202)

PROGRAMMA STURM GRAZ-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (202)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

