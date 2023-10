Sofia Goggia lancia la sfida: “Punto alla Coppa de Mondo di superG. Per la generale…”

La teoria dei piccoli passi. Sofia Goggia si augura di star bene e di centrare gli obiettivi nella stagione invernale alle porte. La campionessa bergamasca è reduce dalla trasferta in Argentina dove tanto si è spesa in allenamento con le sue compagne di squadra, testandosi non poco soprattutto in superG. L’obiettivo di Sofia, per l’annata agonistica che sta per cominciare, è quello di accrescere le proprie prestazioni in entrambe le discipline della velocità (discesa e superG).

E’ stato questo il concetto ribadito nel corso del tradizionale appuntamento del “FISI Opening“, evento che dà il via alla nuova stagione per la Federazione Italiana Sport Invernali, che si è tenuto a Milano presso Armani/Teatro. “Prima vanno portate a casa le Coppe “piccole” e per essere una velocista completa vorrei conquistare la Coppa di superG, che è una disciplina a me molto cara“, ha dichiarato Goggia.

“Sento di non essere riuscita a esprimermi al meglio in passato e mi son allenato molto in questa specialità nella trasferta in Argentina. Mi ha aiutato a trovare la continuità che volevo“, la rivelazione di Sofia in riferimento ai suoi allenamenti sulle nevi sudamericane.

Parlando poi di possibile obiettivo in ottica classifica generale, la sciatrice nostrana ha ribadito: “Intanto cerco di far bene per la discesa e il superG, poi per la generale l’unica che può rispondere è Federica Brignone, unica italiana a raggiungere questo traguardo“.

