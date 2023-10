Snowboardcross, Michela Moioli: “Obiettivo personale quest’anno, al momento giusto sarò pronta”

Dimenticata la sfortunata stagione 2022-2023, a meno di due mesi dall’inizio della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross, ha parlato ai microfoni di OA Sport Michela Moioli, che non si è sbilanciata sugli obiettivi per la nuova annata, ma si è detta fiduciosa per quanto fatto nel corso della preparazione, sentendosi pronta per l’inizio delle gare.

La stagione degli infortuni ormai penso sia dimenticata, è alle spalle?

“Un infortunio, dai, non degli infortuni. Sì, è dimenticata, è alle spalle. Adesso ho approcciato con un altro spirito questa e vediamo come andrà“.

La condizione com’è? La preparazione, come è andata?

“Preparazione molto bene, condizione tanto buona. Abbiamo sciato poco del resto, però son convinta che non avrò problemi“.

Sei pronta per i primi appuntamenti di Coppa del Mondo?

“Adesso no, però al momento giusto lo sarò“.

Obiettivo?

“Obiettivo personale quest’anno“.

Quindi non c’è un obiettivo più grande?

“Non ho detto che non c’è un obiettivo, ma ho detto che l’obiettivo è personale“.

Le avversarie quali saranno?

“Le solite: Samkova, Bankes, e qualche giovane outsider, che non è più outsider ma sta andando molto bene“.

Verso le Olimpiadi?

“Viviamo di anno in anno, poi si vedrà“.

