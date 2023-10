Sci freestyle, l’Italia sogna con Flora Tabanelli: la Campionessa del Mondo juniores pronta per il circuito maggiore

La Coppa del Mondo 2023-2024 di Big Air, disciplina dello sci freestyle, scatterà a Chur (Svizzera) nella giornata di venerdì 20 ottobre, con le qualifiche in mattinata e la finale in serata (ore 20.00). L’Italia vuole essere grande protagonista con il suo nuovo fenomeno: Flora Tabanelli è infatti reduce dai Mondiali juniores andati in scena a Cardrona (Nuova Zelanda) a inizio settembre, dove ha conquistato la medaglia d’oro proprio nel Big Air e l’argento nello slopestyle.

La non ancora 16enne (spegnerà le candeline il prossimo 20 novembre) è diventata la prima italiana a trionfare in campo iridato a livello juniores nello sci freestyle. La classe 2007 modenese, tesserata per il Centro Sportivo Esercito, sta crescendo agonisticamente in Val di Fassa sulle orme del fratello maggiore Miro, anch’egli in gara a Chur e già capace di mettersi al collo il bronzo nello slopestyle ai Mondiali juniores del 2021. A Chur vedremo all’opera anche Renè Monteleoni e Leonardo Donaggio.

Le grandi favorite della vigilia per la conquista della Coppa del Mondo di Big Air saranno inevitabilmente la francese Tess Ledeux (detentrice della sfera di cristallo e Campionessa del Mondo in carica), la svizzera Mathilde Gremaud, la norvegese Sandra Eie (argento iridato) e la canadese Megan Oldham (bronzo mondiale). Sul fronte maschile, invece, gli uomini di punta sono lo statunitense Troy Podmilsak (Campione del Mondo), l’austriaco Lukas Muellauer e il norvegese Birk Ruud (detentore della Sfera di Cristallo). Nello slopestyle gli uomini da battere sono sempre Ruud e lo svizzero Andri Ragettli, mentre tra le donne spiccano la norvegese Johanne Killi, la svizzera Sarah Hoefflin oltre a Ledeux, Gremaud e Oldham.

