Snowboard, i convocati dell’Italia per la prima prova stagionale di Coppa del Mondo big air: 9 azzurri in gara a Coira

Mancano ormai pochi giorni al via della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard, con la prima tappa stagionale in programma sabato 21 ottobre a Coira (in Svizzera) che vedrà lo svolgimento di una competizione di big air sia al maschile che al femminile. La località del Canton Grigioni accoglierà dunque i migliori interpreti globali di una specialità altamente spettacolare nel primo atto dell’inverno per gli sport della neve a livello di circuito maggiore.

L’Italia si presenta all’appuntamento elvetico con una delegazione di 9 atleti, per cercare di cominciare bene la stagione di Coppa del Mondo dopo i buoni risultati ottenuti tra fine agosto ed inizio settembre ai Mondiali Juniores di Cardrona. L’osservato speciale del gruppo azzurro sarà sicuramente Ian Matteoli, giovane talento classe 2005 già capace di salire sul podio nel massimo circuito di big air con il terzo posto dello scorso dicembre a Copper Mountain.

L’allenatore responsabile Filippo Kratter ha convocato anche Nicola Liviero, Loris Framarin, Leo Framarin, Fanny Piantanida (quinta nell’ultima rassegna iridata giovanile e vice-campionessa mondiale juniores di slopestyle in carica), Marilù Poluzzi, Emma Gennero e Matilde Pizzutto.

Foto: Lapresse