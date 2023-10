Skateboard, Mondiali park Roma 2023: titoli iridati alla nipponica Kokona Hiraki ed allo statunitense Gavin Bottger

Assegnati i titoli iridati ai Campionati Mondiali Skateboarding Park Roma/Ostia 2023, che mettevano in palio anche punti utili per il ranking olimpico verso Paris 2024: allo Skatepark The Spot di Ostia, le finali odierne erano prive di italiani, con Ale Mazzara 12° ed Ale Sorgente 16° tra gli uomini e Lucrezia Zarattini 28ma tra le donne.

Nella finale femminile l’età media non supera i 16 anni ed arriva la doppietta nipponica griffata da due 15enni, entrambe sopra i 93 punti, con Kokona Hiraki prima ed Hinano Kusaki seconda, le quali vanno a precedere la statunitense Minna Stess, terza.

Nella finale maschile a trionfare è il 16enne statunitense Gavin Bottger, che vince con una run da 94.03 punti, andando a precedere il brasiliano Luigi Cini, d’argento con 91,90, e l’altro statunitense Tate Carew, di bronzo con 91,34.

PODIO FEMMINILE

Oro – Kokona Hiraki (Giappone)

Argento – Hinano Kusaki (Giappone)

Bronzo – Minna Stess (USA)

PODIO MASCHILE

Oro – Gavin Bottger (USA)

Argento – Luigi Cini (Brasile)

Bronzo – Tate Carew (USA)

Foto: LaPresse