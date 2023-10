Sinner sconfitto da Shelton, Puppo: “L’americano in alcuni aspetti somiglia a Nadal”

Nuova puntata di TennisMania, la trasmissione di Sport2U con Dario Puppo a sviscerare i temi più caldi del tennis mondiale. Il commentatore di Eurosport, nella puntata del 10 ottobre, ha commentato il ko di Jannik Sinner contro lo statunitense Ben Shelton.

“Shelton ha vinto meritatamente contro un Sinner che ha fatto quello che ci attendavamo da lui, che se la giocasse fino in fondo” debutta Puppo, criticando anche chi ha definito ‘clamoroso’ il ko con lo statunitense: “Forse non avete visto che a volte Jannik si scrollava il polso perché lo statunitense è uno che da fondo picchia forte, è uno che, nonostante sia ancora un po’ grezzo tecnicamente, salirà ancora in classifica“.

Puppo sviscera poi le tematiche della partita: “Il primo set è stato un prosieguo di quanto visto in questa trasferta asiatica, ha messo l’80% di prime con Shelton non in grado di opporsi, facendo valere l’esperienza di queste partite. Poi però l’americano ha abbassato la percentuale di errore nel terzo set: non ho mai visto Sinner rispondere così tanto al corpo, anche perché era la prima volta che ci giocava contro; è mancino, ha un dritto in gancio che somiglia a quello di Nadal e ci assomiglia anche in altre cose. Quello che mi ha sorpreso è che Shelton è stato meno conservativo di Sinner nei punti importanti, come ha fatto l’azzurro con Medvedev: l’americano è partito bene nel tiebreak, l’altoatesino aveva anche recuperato, poi è stato fondamentale il punto del 5-4, che Shelton si è preso. Ma è difficile trovare qualcosa di negativo nella partita di Jannik, che nei primi giochi ha servito l’80% di prime in campo”.

Panoramica interessante anche sul futuro del tennis: “Credo che oggi si siano affrontati due giocatori che avranno molte possibilità di vincere Slam in futuro, si sono affrontati due nuovi semifinalisti Major. Attorno a loro si sta sviluppando uno scenario parecchio interessante con più possibili vincitori dopo il ritiro di Djokovic, e ci vedo qualcosa di molto positivo per il tennis“.

Tornando su Sinner, Puppo ci vede comunque molto di positivo: “Credo che Jannik in questa stagione abbia imparato come gestirsi per il futuro nell’organizzazione per il calendario. Se devo fare un’ipotesi, credo che nel breve periodo arriveranno migliori risultati a Wimbledon e all’Australian Open rispetto al Roland Garros, nel primo e nel terzo Slam arriva più fresco“.

Foto: LaPresse