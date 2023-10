Sinner-McDonald, quali sono i precedenti? Una finale nella serie, testa a testa a Parigi

Jannik Sinner affronterà Mackenzie McDonald al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista italiano entrerà in tabellone incrociando lo statunitense, capace di vincere in rimonta il derby con J.J. Wolf. L’altoatesino, reduce dal trionfo al torneo ATP 500 di Vienna, scenderà in campo sul cemento indoor della capitale francese con l’obiettivo di farsi strada e meritarsi l’accesso agli ottavi di finale.

Il numero 4 al mondo, già qualificato alle ATP Finals di Torino, partirà con tutti i favori del pronostico contro l’americano, attualmente numero 42 del ranking ATP. Il 22enne non dovrà sottovalutare il 28enne, più basso di lui di ben dieci centimetri (178 contro 188) e che nel corso di questa annata agonistica non ha ottenuto risultati eclatanti.

Jannik Sinner e Mackenzie McDonald si sono affrontati in due occasioni, entrambi i precedenti hanno sorriso all’azzurro. Nel 2021 l’altoatesino si impose nella Finale del torneo ATP 500 di Washington, primo evento di categoria vinto dal “Peccatore” (quest’anno ha alzato il cielo il trofeo a Pechino e Vienna). In quell’occasione Sinner trionfò con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5 sul cemento outdoor della capitale statunitense. Lo scorso anno, invece, Jannik Sinner vinse il terzo turno del Roland Garros (dunque sulla terra rossa) con il punteggio di 6-3, 7-6(6), 6-3.

