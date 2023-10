Simone Biles ha perso ai Mondiali di ginnastica artistica! Clamorosa caduta al volteggio, Rebeca Andrade trionfa

Simone Biles ha perso ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Questa è la notizia più clamorosa della settimana allo Sportpaleis di Anversa (Belgio), dopo che la Reginetta assoluta della Polvere di Magnesio aveva trionfato nel concorso generale individuale e aveva guidato gli USA verso l’apoteosi nella gara a squadre. La 26enne sembrava lanciatissima verso la terza medaglia d’oro consecutiva, ma l’americana è caduta durante la Finale di Specialità al volteggio e ha così prestato il fianco alla stoccata della superba brasiliana Rebeca Andrade.

Simone Biles è finita a terra eseguendo il leggendario Yurchenko doppio carpio, avvitamento ai limiti dell’impossibile e portato in gara per la prima volta nel settore femminile proprio dalla statunitense durante il turno preliminare di questa rassegna iridata. L’allieva di Laurent Landi ha interpretato benissimo i 25 metri di corsa e si è approcciata ottimamente alla tavola, l’esecuzione in volo è stata sontuosa, ma poi si è aperta tardi con il corpo.

L’arrivo è stato scarso ed è caduta di schiena. Simone Biles ha ottenuto 14.433: 6.4 il D Score, 8.533 di esecuzione (un punto di detrazione per la caduta), mezzo punto di penalità perché il suo allenatore era presente sul materassino per fare assistenza. A seguire la grande favorita della vigilia ha piazzato un buon Cheng valutato in 14.666 (5.6 la nota di partenza) e ha chiuso con la media di 14.549, dovendosi accontentare della medaglia d’argento.

La brasiliana Rebeca Andrade ha infatti perfettamente stoppato il Cheng (15.000) e lo Yurchenko doppio avvitamento (14.500, 5.0 il D Score), timbrando la media di 14.750 e meritandosi la medaglia d’oro. Rebeca Andrade ha così conquistato il secondo titolo iridato in specialità dopo quello di due anni fa a Kitakyushi. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 alla tavola, che nei giorni scorsi aveva festeggiato l’argento con la squadra e nell’all-around, si è lasciata alle spalle Simone Biles, che al volteggio iridato aveva festeggiato nel 2018 e nel 2019 (fu argento nel 2013 proprio ad Anversa e nel 2014).

La sudcoreana Seojeong Yeo ha completato il podio con la media di 14.416 (14.600 e 14.233), dopo essersi già messa al collo la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici e aver disputato due finali iridate. Alle sue spalle la messicana Alexa Moreno (14.166) e la canadese Ellie Black (13.933), mentre la britannica Jessica Gadirova non si è presentata come già successo ieri sul giro completo a causa di un risentimento muscolare dell’ultimo minuto.

Foto: Lapresse