VIDEO Simone Biles caduta ai Mondiali e sconfitta al volteggio! Errore su Yurchenko doppio carpio

Simone Biles è clamorosamente caduta ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. In occasione della Finale al volteggio, la Reginetta della Polvere di Magnesio è finita a terra eseguendo il leggendario Yurchenko doppio carpio, elemento ai limiti dell’impossibile e portato in gara per la prima volta nel settore femminile proprio dalla statunitense. Dopo essersi distinta in qualifica su questo elemento, la 26enne ha sbagliato nell’atto conclusivo.

Simone Biles ha interpretato benissimo i 25 metri di corsa e si è approcciata benissimo alla tavola, l’esecuzione in volo è stata sontuosa, ma poi si è aperta tardi con il corpo, l’arrivo è stato scarso ed è caduta di schiena. L’americana ha ottenuto 14.433: 6.4 il D Score, 8.533 di esecuzione (un punto di detrazione per la caduta), mezzo punto di penalità perché il suo allenatore era presente sul materassino per fare assistenza.

La 26enne ha chiuso con la media di 14.549 e si è dovuta accontentare della medaglia d’argento, perché la scatenata brasiliana Rebeca Andrade è stata impeccabile con i suoi due esercizi e ha stampato la roboante media di 14.750 valse l’apoteosi totale allo Spotpaleis di Anversa. Simone Biles dice addio al sogno di pokerissimo ai Mondiali dopo i sigilli ottenuti tra all-around e gara a squadre, restando ferma a quota 21 ori iridati. Di seguito il VIDEO della caduta di Simone Biles ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

VIDEO SIMONE BILES CADUTA MONDIALI

Foto: Lapresse