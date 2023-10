Short track, Pietro Sighel inizia la stagione con un 3° posto in Coppa del Mondo!

Prima finale e subito primo podio per Pietro Sighel, che bagna il suo esordio in Coppa del Mondo con il terzo posto nei 1000 metri a Montreal. Davvero un ottimo inizio di stagione per l’azzurro, che conferma di essere un protagonista su più distanze, visto che domani sarà uno dei principali favoriti nei 500 metri.

La gara è stata vinta dal sudcoreano Park Ji Won, che è rimasto sempre in testa dalla prima curva, riuscendo a resistere agli assalti del canadese Steven Dubois. Il padrone di casa ci ha provato, ma l’asiatico non ha mai lasciato spazio. Terzo come detto Sighel, che ha battuto in volata il lettone Roberts Krurzbergs. Più staccato il polacco Diane Sellier.

Sighel si è ritrovato all’ultimo posto dopo la partenza e non ha voluto rischiare nei primi giri. L’azzurro ha poi cominciato la sua rimonta, con i sorpassi decisivi nelle ultime tornate. In volata poi Sighel ha provato a superare anche Dubois, che si è difeso bene.

Tra pochissimo l’azzurro sarà nuovamente protagonista con la staffetta mista, che cercherà di portare sul podio. Il quartetto composto anche da Thomas Nadalini, Chiara Betti ed Arianna Sighel si giocherà le sue chance contro Cina, Corea del Sud e Polonia.

FOTO: LaPresse