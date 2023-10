Short track: la staffetta mista si ripete e sale sul podio nuovamente in Coppa del Mondo

Doppio podio azzurro nella seconda giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo a Montreal. Dopo Martina Valcepina, anche la staffetta mista italiana si ripete sul ghiaccio canadese, chiudendo al terzo posto. Proprio come lo scorso weekend il quartetto azzurro (Arianna Sighel, Martina Valcepina, Thomas Nadalini, Pietro Sighel) era giunto quarto, ma ha sfruttato la squalifica della Corea del Sud proprio per un contatto con gli azzurri.

Una finale davvero movimentata e che ha visto alla fine la vittoria della Cina. Ad essere in testa per quasi tutta la gara, però, era stata l’Olanda, subendo poi il sorpasso cinese nel finale, con gli asiatici che sono poi riusciti a tenere il vantaggio fino al traguardo. In precedenza un contatto tra Corea e Italia ha ostacolato gli azzurri, ma la giuria ha deciso di squalificare i coreani giunti terzi e di premiare dunque sul podio il quartetto italiano.

L’Italia è in striscia aperta da tre podi in Coppa del Mondo in questa gara. Sicuramente una bella conferma per la squadra azzurra, che ormai è una certezza a livello mondiale.

A brevissimo si terranno anche le semifinali della staffetta femminile e maschile. L’Italia non era riuscita a raggiungere la finale A nello scorso weekend di Montreal e quindi l’obiettivo è proprio quello di migliorarsi per i due quartetti.

FOTO: LaPresse