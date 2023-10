Short track: Martina Valcepina ancora sul podio nei 500 metri in Coppa del Mondo

Dopo il podio dello scorso weekend, Martina Valcepina si ripete nuovamente sul ghiaccio di Montreal, chiudendo nuovamente al terzo posto nei 500 metri in Coppa del Mondo. Un podio questa volta arrivato con un pizzico di fortuna, visto che la valtellinese aveva concluso quarta, ma ha sfruttato la squalifica dell’olandese Xandra Velzeboer, che era anche giunta prima sulla linea del traguardo.

La vittoria infatti è andata alla canadese Rikki Doak, che ha preceduto l’altra olandese Selma Poutsma. Proprio quest’ultima è stata protagonista nelle ultime curve di un contatto con la connazionale Velzeboer, che è stata poi squalificata dai giudici per l’irregolarità al momento del sorpasso all’esterno. Doak ha sfruttato proprio questo contatto per superare Poutsma e chiudere al secondo posto, che poi si è tramutato in primo.

Valcepina era rimasta attardata dopo i primi giri, gestendo il quarto posto e sperando proprio in qualche errore delle avversarie davanti che poi è arrivato. La valtellinese era stata comunque bravissima a centrare la finale, correndo benissimo sia nei quarti sia in semifinale.

Si tratta del diciottesimo podio individuale della carriera in Coppa del Mondo per Valcepina e tutti ottenuti nella distanza dei 500 metri. Per l’Italia più tardi ci sarà un’altra occasione di podio, visto che la staffetta mista è in finale e ha sicuramente le possibilità di ripetersi dopo il terzo posto dello scorso weekend.

FOTO: LaPresse