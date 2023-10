Short Track: niente finale per le staffette azzurre a Montreal. Sighel sesto nei 500 metri

Si chiude amaramente la seconda giornata di gare a Montreal per l’Italia. Purtroppo sia la staffetta femminile sia quella maschile non sono riuscite a centrare la qualificazione alla finale nella seconda tappa di Coppa del Mondo. Entrambi i quartetti dovranno dunque accontentarsi di un posto nella Finale B.

Il quartetto composto da Elisa Confortola, Chiara Betti, Arianna Sighel e Martina Valcepina ha concluso al terzo posto dietro a Canada e Stati Uniti. Le azzurre sono rimaste in lotta con le americane fino all’ultimo, ma non sono poi riuscite a trovare il sorpasso decisivo per chiudere seconde e staccare il biglietto per la finale.

Per soli dodici millesimi, invece, la staffetta maschile manca l’accesso alla finale. Gli azzurri (Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser) sono arrivati terzi nella volata contro il Canada. Una semifinale vinta dalla Corea del Sud, che ha allungato nelle ultime curve, con Sighel che ha cercato una rimonta disperata sui canadesi, arrivando ad un soffio dal secondo posto.

Lo stesso Pietro Sighel ha concluso al sesto posto, vincendo la finale B, nei 500 metri. Purtroppo l’azzurro non è riuscito come nello scorso weekend a centrare la finale A, venendo superato proprio nelle ultime curve da Liu Shaolin e Lin Xiaojun. Una finale che vedeva tre cinesi al via con anche Liu Shaoang, ma ad imporsi è stato il canadese Jordan Pierre-Gilles nell’ovazione generale del pubblico di casa.

Nella gara femminile, invece, è arrivato il podio di Martina Valcepina. Un podio questa volta arrivato con un pizzico di fortuna, visto che la valtellinese aveva concluso quarta, ma ha sfruttato la squalifica dell’olandese Xandra Velzeboer, che era anche giunta prima sulla linea del traguardo. La vittoria infatti è andata alla canadese Rikki Doak, che ha preceduto l’altra olandese Selma Poutsma. Proprio quest’ultima è stata protagonista nelle ultime curve di un contatto con la connazionale Velzeboer.

Le altre finali individuali erano quelle della prima serie dei 1500 metri. Al femminile vittoria della giovane sudcoreana Kim Gilli davanti all’americana Kristen Santos-Griswold e alla canadese Danae Blais, che hanno anche sfruttato la squalifica della belga Hanne Desmet. Sesto posto nella finale B per Arianna Sighel.

Al maschile, invece, successo per il canadese William Dandjinou, che ha battuto i due sudcoreani Hwang Daeheon e Kim Gun Woo. Quarto posto nella finale B per Luca Spechenhauser.

Il secondo podio di giornata per l’Italia è arrivato con la staffetta mista. Proprio come lo scorso weekend il quartetto azzurro (Arianna Sighel, Martina Valcepina, Thomas Nadalini, Pietro Sighel) era giunto quarto, ma ha sfruttato la squalifica della Corea del Sud proprio per un contatto con gli azzurri. Una finale davvero movimentata e che ha visto alla fine la vittoria della Cina davanti all’Olanda e all’Italia.

FOTO: LaPresse