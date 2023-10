Short Track, Coppa del Mondo 2023-2024: l’Italia comincia con il piede giusto a Montreal. Tre staffette in semifinale

Si alza il sipario sulla prima tappa della Coppa del Mondo di short track a Montreal. Un buonissimo avvio per la squadra azzurra, con tante buone prestazioni da parte dei pattinatori azzurri sia individuali sia con le tre staffette che hanno centrato tutte la qualificazione alla semifinale.

Sicuramente il più atteso in casa Italia era Pietro Sighel ed il trentino non ha assolutamente deluso in questo avvio stagionale. Il campione del mondo in carica dei 500 metri ha staccato il biglietto per i quarti di finale nella distanza più breve, seguito anche da un ottimo Thomas Nadalini, che si è tolto la soddisfazione di vincere la sua batteria davanti al sudcoreano Seo Yi Ra.

Buone indicazioni per Sighel anche nella prima serie dei 1000 metri con l’azzurro secondo in batteria dietro al cinese (ex ungherese) Liu Shaoang. Qualificato Mattia Antonioli, come hanno fatto anche nella seconda serie pure Luca Spechenhauser ed un bravissimo Davide Oss Chemper, che è all’esordio assoluto in Coppa del Mondo. Dovrà, invece, passare dai ripescaggi l’altro esordiente Luca Previtali.

In campo femminile le migliori indicazioni sono arrivate sicuramente da un’eccellente Chiara Betti, che si è qualificata per i quarti di finale sia nei 500 sia nella prima serie dei 1000 metri, vincendo anche la sua batteria. Nella distanza più breve ottima prova di Martina Valcepina, che invece dovrà passare dai ripescaggi nella prima serie dei 1000.

Due azzurri nei quarti nella seconda prova dei 1000 metri con le buonissime prestazioni di Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola. Quest’ultima, purtroppo, è stata squalificata nei 1500 per via di un contatto con la giapponese Mirei Nakashima. Sono riuscite a centrare l’accesso alla semifinale, invece, Ioriatti e Sighel, entrambe ripescate tra le migliori terze classificate.

Come detto in precedenza molto bene le staffette. In quella maschile il quartetto composto da Sighel, Antonioli, Nadalini e Spechenhauser ha vinto la propria batteria davanti al Canada e vuole puntare al podio. Gli azzurri se la vedranno in semifinale sempre con i padroni di casa e poi con la fortissima Corea del Sud ed il Belgio.

Anche le ragazze sono riuscite a staccare il biglietto per la semifinale, anche se con qualche timore in più. Le azzurre (Betti, Confortola, Sighel, Ioriatti) sono arrivate terze dietro Stati Uniti e Corea del Sud, ma con un tempo utile per il ripescaggio in semifinale, dove se la vedranno oltre che con le sudcoreane anche con Cina ed Olanda.

Non sbaglia nemmeno la staffetta mista, che vola in semifinale. Il quartetto formato da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Arianna Sighel e Martina Valcepina ha concluso la propria batteria al secondo posto dietro al sempre insidioso Belgio, che gli azzurri ritroveranno anche in semifinale con Cina e Canada.

