Serie A in tv oggi (8 ottobre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

La Serie A 2023/2024 è pronta a tornare in scena anche quest’oggi, domenica 8 ottobre, con le ultime gare che andranno a chiudere quello che è stato e sarà l’ottavo turno. Da venerdì 6 le squadre della massima serie italiana stanno battagliando sui vari terreni di gioco sparsi per la Penisola e, anche in data odierna dieci squadre giocheranno per aggiudicarsi risultati importanti. Cinque incontri estremamente interessanti a partire dal lunch match.

All’U-Power Stadium il Monza di Raffaele Palladino, aprirà le porte del proprio impianto alla Salernitana di Paulo Sousa. I granata, in campionato, non hanno ancora vinto e cercheranno di scippare il primo +3 ai brianzoli: non sarà semplice però, perché i biancorossi vorranno difendere il proprio campo. Alle 15.00 due gare: partiamo dal big match tra Lazio e Atalanta. L’undici guidato da Maurizio Sarri proverà a sgambettare la Dea dopo il grande successo in settimana e in Champions League contro il Celtic ma occhio: anche i bergamaschi, giovedì, hanno vinto contro lo Sporting a Lisbona e in Europa League.

Allo stesso orario il Frosinone accoglierà il Verona. La Roma di José Mourinho volerà a Cagliari: match apertissimo. A chiudere, invece, il Napoli di Rudi Garcia dovrà superare l’ostacolo Fiorentina in casa: vedremo chi la spunterà. Ma ecco di seguito il calendario e il programma degli incontri di oggi.

CALENDARIO SERIE A (8 OTTOBRE)

Domenica 8 ottobre

Ore 12.30 – Monza-Salernitana – 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Lazio-Atalanta – 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Frosinone-Verona – 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Cagliari-Roma – 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Napoli-Fiorentina – 8° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

