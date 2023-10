Serie A, El Shaarawy regala il successo alla Roma: 1-0 in extremis sul Monza

Stefan El Shaarawy decide il lunch match della nona giornata di Serie A. L’esterno azzurro regala alla sua Roma tre punti benedetti contro il Monza, costretto in 10 dal finale del primo tempo per l’espulsione di D’Ambrosio; per i giallorossi è il terzo successo consecutivo, il modo migliore per poter arrivare al big match contro l’Inter, la classifica ora inizia ad aggiustarsi con 13 punti conquistati. Non ci sarà però il grande ex, José Mourinho, espulso nei minuti di recupero.

Per i padroni di casa continua l’emergenza difensiva, con Cristante costretto nel ruolo di centrale difensivo con Mancini ed Ndicka; in avanti c’è Belotti con Lukaku vista l’indisponibilità di Dybala. Ospiti che, perso per strada il Papu Gomez, preferisce degli interpreti più conservativi sulle fasce come Kyriakopolous e Pereira, con Machin e Colpani a spalleggiare in avanti Colombo.

Primi minuti combattuti, con il Monza che prova a imbastire il ritmo in avvio e con la Roma che invece, piano piano, prova ad uscire, con Belotti che tenta di ricoprire gli stessi compiti di Paulo Dybala. Le azioni latitano fino al 37′, quando Di Gregorio è super su un colpo di testa di Aouar da pochi passi. Ma le cose per i brianzoli si mettono malissimo nel finale, con D’Ambrosio che si prodiga in un fallo gratuito a centrocampo su Belotti: è il secondo giallo per l’ex Inter che lascia i suoi in 10. C’è tempo per un altro miracolo di Di Gregorio su Belotti prima dell’intervallo.

La Roma prova a prendere sempre più campo nella seconda frazione, ma attacca in maniera alquanto confusa, non riuscendo a creare dei veri e propri pericoli. I cambi portano un po’ d’aria, con Azmoun e Mota Carvalho subito protagonisti da una parte e dall’altra; al 73′ la conclusione di Lukaku si infrange sul palo, ma con i giallorossi che si spingono in avanti si aprono praterie per il Monza che si fa sentire con Birindelli e Vignato. ma poco prima del 90′ arriva il vantaggio capitolino, subito dopo un altro palo di Azmoun; batti e ribatti al 90′ con il pallone che arriva ad El Shaarawy che batte finalmente Di Gregorio. Nel finale il Monza ci prova senza costrutto e Mourinho si becca anche il rosso per aver preso in giro la panchina del Monza, mimando le lacrime.

Foto: LaPresse