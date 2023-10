Sci alpino, Soelden supera il controllo neve! La Coppa del Mondo può partire: attesa per due giganti

Il primo controllo neve è stato superato: la Fis ha dato il via libera allo svolgimento delle prime gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Nel weekend del 28-29 ottobre potranno regolarmente svolgersi i due giganti di apertura della stagione, che andranno dunque in scena sul ghiacciaio Rettenbach. Fino alla scorsa settimana si temeva che le due prove saltassero a causa della condizioni meteo tutt’altro che ideali per gli sport invernali, viste le temperature ben al di sopra della media stagionale, ma l’inversione climatica negli ultimi giorni ha decisamente cambiato le carte in tavola e così l’annata agonistica può partire come da programma.

Appuntamento dunque a sabato 28 ottobre con il gigante femminile, seguito il giorno successivo dal gigante maschile. Il controllo sulla Gran Becca, dove nel fine settimana dell’11-12 novembre sono previste le discese libera di Zermatt-Cervinia, avrà luogo il prossimo 28 ottobre e anche in questo caso la situazione è sensibilmente migliorata rispetto a pochi giorni fa. La condizione del ghiacciaio non preoccupava già in estate e il tratto finale si potrò completare con neve artificiale.

Naturalmente nessun problema per il fine settimana femminile di Levi (Finlandia) con gli slalom dell’11-12 novembre mai stati in discussione. Lo scorso autunno vennero cancellate ben sette delle prime otto gare in programma proprio a causa delle avversità meteo: il gigante donne di Soelden, lo Speed Opening di Zermatt-Cervinia (quattro discese tra uomini e donne) e i paralleli di Lech/Zuers.

Foto: Pentaphoto