Sci freestyle, Coppa del Mondo 2023-2024: Miro e Flora Tabanelli centrano la finale nel Big Air a Chur

Si apre nel segno dei fratelli Tabanelli la stagione degli sport inverali per l’Italia. Un ottimo risultato per i due giovani azzurri, che centrano la finale nella gara di Big Air che apre la stagione di Coppa del mondo di freestyle a Chur in Svizzera. Il podio sembra difficile da raggiungere, ma entrambi possono centrare una piazzamento sicuramente di valore.

Nella gara maschile Miro Tabanelli ha concluso la prima batteria al quinto posto, l’ultimo utile per accedere alla finale. Un punteggio di 89.00 ottenuto nel secondo salto dal diciannovenne modenese, che comunque non è lontanissimo dalla zona medaglia. Non è riuscito, invece, a qualificarsi l’altro italiano Renè Monteleone.

Il miglior risultato è stato quello del canadese Dylan Deschamps con 93.66, mentre la seconda batteria è stata vinta dall’austriaco Daniel Bacher (92.66). In piena lizza per la vittoria e le medaglie ci sono anche i norvegesi Birk Ruud (92,00) e Sebastian Schjerve (91,00) e l’americano Troy Podmilasak (91.66).

Nella qualifica femminile, invece, è stata bravissima Flora Tabanelli, che è reduce da delle ottime prestazioni ai Mondiali Juniores di Cardrona in Nuova Zelanda: medaglia d’oro proprio nel Big Air e argento nello slopestyle. La quindicenne azzurra (farà 16 anni a fine novembre) si è classificata al sesto posto con 86.25 e vuole sognare in vista della finale.

Il miglior punteggio è stato quello della padrona di casa Mathilde Gremaud (95.50), che ha preceduto la francese Tess Ledeux (94.00) e la connazionale Sarah Hoefflin (91.75). Completano le prime cinque posizioni la norvegese Sandra Eie (90.75) e l’ucraina Kateryna Kotsar (88.00).

