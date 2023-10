Sci alpino, abbassata la partenza del gigante: cosa sta succedendo a Soelden

La giuria ha deciso di abbassare la partenza dello slalom gigante maschile sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria, gara d’esordio, così come accaduto ieri per le donne, della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

Il nuovo start è stato fissato alla fine del piano, dove c’è il cambio di pendenza con l’attacco del muro: ciascuna manche risulterà così accorciata di circa 20″ e durerà meno di un minuto. Il forte vento ha portato la giuria ad utilizzare lo start di riserva per poter dare il via alla gara.

La prima manche scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda run, con l’inversione dei migliori 30, partirà alle ore 13.00. L’Italia confida nelle prestazioni di Luca De Aliprandini, che partirà nella prima discesa con l’11, e di Filippo Della Vite, che invece scenderà con il 15.

Foto: Fisi/Pentaphoto