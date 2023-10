Sci alpino, Luca de Aliprandini: “Non volevo partire con un’uscita di pista”

La stagione dello sci alpino è partita in questo weekend. Oggi il Circo Bianco maschile ha iniziato a scontrarsi con il gigante di Soelden, con l’Italia che vuole provare ad essere protagonista con Luca De Aliprandini e Filippo Dalla Vite.

Il trentatreenne di Cies ha chiuso la sua prova con un brutto secondo intertempo, perdendo tantissimo nelle porte finali ed arrivando a 2”03 da Marco Schwartz, al sedicesimo posto dopo i primi trenta atleti scesi. Non una gran prima manche per lui, ma con discrete possibilità di poter superare il taglio.

“Non sono partito bene lo scorso anno e non volevo partire con un’uscita – afferma De Aliprandini -. Non mi sento ancora nella mia migliore versione, ora però guardo al risultato. Spero di rimanere dentro ai primi 30 in classifica e disputare la seconda manche, dove si possono recuperare posizioni grazie ad una buona prova”.

Foto: LaPresse