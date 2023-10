Sci alpino, Lara Colturi è tornata a sciare 8 mesi dopo l’infortunio. La vedremo a Sölden?

Lara Colturi è tornata a sciare quasi otto mesi dopo il brutto incidente di cui è stata vittima all’inizio del 2023. Lo ha annunciato lei stessa tramite i propri canali social. “Le prime curve dopo un grave infortunio non si dimenticano mai” ha scritto come commento a un video in cui la si vede sulle nevi di Saas-Fee.

Era il 7 febbraio quando, cadendo in allenamento proprio alla vigilia dei Mondiali di Meribel, si ruppe il legamento crociato del ginocchio destro. La teenager italiana, che gareggia in rappresentanza dell’Albania, ha successivamente affrontato il proprio percorso riabilitativo a Lione e si avvicina al momento del rientro agonistico. Quando questo potrà avvenire non è però ancora chiaro.

C’è chi ipotizza di vederla al cancelletto di partenza già il 28 ottobre a Sölden quando, meteo permettendo, dovrebbe cominciare la Coppa del Mondo. A oggi, però, nulla è deciso. Di certo c’è che nel momento del ritorno in gara, Colturi sarà affiancata dallo skiman Andrea Vianello, il quale in passato ha lavorato con fuoriclasse del calibro di Lindsey Vonn e Tina Maze.

Diciassette anni da compiere a novembre e tre diciassettesimi posti ottenuti nel massimo circuito prima dell’incidente, la figlia di Daniela Ceccarelli si è immediatamente rivelata all’altezza dello sci che conta, incastonando anche l’oro iridato juniores di SuperG in un inverno 2022-23 troncato proprio sul più bello.

Si vedrà quale potrà essere la competitività di Lara nell’immediato futuro. Le stagioni del rientro dopo infortuni del genere non sono mai semplici. Anzi, talvolta è necessaria un’annata agonistica di assestamento prima di ritrovare il proprio livello. Sarà cruciale gestirsi al meglio, come è sempre stato fatto sinora, senza forzare i tempi o andare di fretta. Se c’è qualcosa che non manca alla giovanissima Lara, oltre al talento naturale, è proprio il tempo.

Foto: La Presse