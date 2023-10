Hockey ghiaccio, ICE League 2023-2024: Asiago piega Graz, cadono Valpusteria e Bolzano

Serata importante per la ICE Hockey League 2023-2024. Tutte le squadre italiane erano sul ghiaccio ma solamente Asiago è uscita con la vittoria, superando Graz. Cadono, invece, Valpusteria in casa di Salisburgo e Bolzano contro il Vorarlberg. Con questi risultati Valpusteria viene scavalcata in vetta da Salisburgo, quindi Asiago sale in 11a posizione con 4 punti, superando Bolzano che ora è fanalino di coda con 3 soli punti.

Il Red Bull Salisburgo vince 2-1 contro Valpusteria. Mantiger sblocca il punteggio per gli altoatesini dopo 12:48 minuti, quindi Nissner pareggia i conti al 25:18, quindi Schneider chiude i conti con la rete del 2-1 al 58:16.

Arriva ancora una sconfitta per Bolzano che cade 5-4 in casa di Vorarlberg. I padroni di casa passano a condurre con Owre dopo 7:55, quindi reazione dei Foxes con Frigo al 24:59 e Halmo al 30:13 con il 2-1. Ancora Owre va a segno per Vorarlberg con il 2-2 al 33:07 e il 3-2 al 35:22. Halmo realizza il 3-3 al 44:42, ma ancora Owre centra il 4-3 al 45:24, prima del 4-4 di Miceli al 48:19, ma di nuovo austriaci a segno con il 5-4 di Kirichenko al 51:16. Nel finale Miceli accorcia il gap al 58:19, ma è troppo tardi.

Asiago stende Graz con il punteggio di 4-3. I padroni di casa passano in vantaggio con Ierullo dopo 4:37, quindi Graz pareggia i conti con Viksten al 14:09. I veneti tornano in avanti con Saracino al 28:21, ma ancora Viksten realizza il 2-2 al 31:34. Nel finale arrivano gol a grappoli. Finoro centra il 3-2 al 49:52, ma Antonitsch pareggia con il 3-3 per gli austriaci. Nel finale Asiago trova il successo con la rete del 4-3 firmato da McShane al 54:32.

Infine Innsbruck cede in casa contro i Black Wings Linz per 2-3 dopo overtime, quindi Fehervar passa per 2-1 in casa di Villach, mentre Klagenfurt schianta Vienna con il punteggio di 582.

Foto: Serena Fantini