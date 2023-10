Sci alpino, controllo neve a Soelden: ribaltone climatico, ottimismo per la Coppa del Mondo. E a Cervinia…

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino scatterà nel weekend del 28-29 ottobre. Fino a pochi giorni fa la situazione non era delle più semplici a Soelden, dove le temperature erano ben sopra la media stagionale, e si temeva che la disputa dei due giganti di apertura sul ghiacciaio del Rettenbach fosse a serio rischio. La svolta presa dal meteo nel corso di questa settimana ha però mutato lo scenario e il cambio climatico ha aiutato gli organizzatori austriaci, che già avevano sparato in abbondanza la neve artificiale programmata.

Il controllo neve è previsto per giovedì 19 ottobre, ovvero a nove giorni dal gigante femminile che aprirà la stagione, e c’è cauto ottimismo. Domani dovrebbe dunque arrivare il via libere per il fine settimana sul Rettenbach, mentre il controllo neve sulla Gran Becca è in programma per il 28 ottobre in vista delle discese maschili di sabato 11 e domenica 12 novembre previste a Zermatt-Cervinia: anche in questo caso la situazione è sensibilmente migliorata, la condizione del ghiacciaio non preoccupava già in estate e il tratto finale si potrò completare con neve artificiale.

Naturalmente nessun problema per il fine settimana femminile di Levi (Finlandia) con gli slalom dell’11-12 novembre mai stati in discussione. Lo scorso autunno vennero cancellate ben sette delle prime otto gare in programma proprio a causa delle avversità meteo: il gigante donne di Soelden, lo Speed Opening di Zermatt-Cervinia (quattro discese tra uomini e donne) e i paralleli di Lech/Zuers.

Foto: Lapresse