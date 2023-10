Pattinaggio artistico, Skate America 2023: Caladara-Maglio ad Allen per migliorarsi

Una bella occasione da sfruttare fino all’ultimo secondo. Skate America, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, sarà contrassegnato dalla presenza di un solo team rappresentante della Nazionale azzurra, quello composto dalla coppia formata da Irma Caldara e Riccardo Maglio.

Per gli atleti seguiti da Cristiana Di Natale si tratterà della terza volta in assoluto nella rassegna itinerante. Lo scorso anno infatti i nostri ragazzi presero parte all’MK John Wilson Trophy e all’NHN Trophy, raccogliendo proprio in questa seconda occasione il nuovo primato personale di 164.23.

E proprio il punteggio sarà uno degli elementi da prendere in maggior considerazione in vista della gara di Allen (Texas). Irma e Riccardo scenderanno sul ghiaccio per la terza volta in questa nuova annata sportiva, dopo aver preso parte alle due tappe di Challenger Series Nebelhorn Trophy e Finlandia Trophy, guadagnando rispettivamente la decima e l’ottava piazza, non andando oltre quota 140.

Dalla loro parte gli atleti si potranno concedere il lusso di disputare l’evento senza particolari obiettivi di classifica. Con tutta probabilità il goal sarà quello di eseguire due programmi riducendo per quanto possibile gli errori, con un occhio di riguardo verso i salti in parallelo e lanciati, difficoltà che hanno dato non pochi patemi nelle prime uscite. Solo in quel caso sarà interessante valutare il riscontro della coppia con gli avversari, alcune dei quali considerabili di pari livello.

Foto: Valerio Origo