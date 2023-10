Salto con gli sci, chi non rivedremo nella stagione 2023-2024: tutti i ritirati. Daniela Iraschko-Stolz il nome più pesante

La Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile prenderà il via il 25 novembre da Ruka (Finlandia). La controparte femminile aprirà i battenti invece il 2 dicembre a Lillehammer (Norvegia). Come ogni anno, c’è chi ha deciso di appendere sci e casco al chiodo. Chi sono i saltatori e le saltatrici più prominenti che non vedremo più in azione nel 2023-24?

Sicuramente il nome più altisonante è quello di Daniela Iraschko-Stolz, la quale per la verità non si era vista neppure nel 2022-23. L’austriaca, 40 anni da compiere fra poche settimane, ha alfine alzato bandiera bianca di fronte all’inesorabile avanzare del tempo. Le martoriate ginocchia hanno deciso per lei, obbligandola a dire basta.

Nel settore maschile non ci sono ritiri di rilievo. Chi ha optato per abbandonare la scena era già in declino da tempo ed era finito ai margini del circuito. Vale la pena di citare, noblesse oblige, Anders Fannemel, Stefan Hula, Tilen Bartol e Bor Pavlovcic. C’è poi lo strano caso di chi “ha sospeso la propria carriera”, ovvero lo svizzero Dominik Peter. Se e quando ricomincerà non è chiaro. Per ora si parla di “arrivederci” e non di “addio”.

Il peso specifico è maggiore se guardiamo alla lista degli infortunati, ovvero di coloro i quali sono certamente “out for the season” in seguito a gravi incidenti di percorso. Parliamo di Philipp Aschenwald, Justin Lisso, Frida Westman e Julia Clair. Non ci sarà neppure Ursa Bogataj, la quale, riabilitazione a parte, è anche in pausa maternità. Di seguito l’elenco con tutti i nomi di chi, ritiro o infortunio, non sarà della partita nel 2023-24.

RITIRI MASCHILI

BÄR Moritz [GER] (1997)

BARTOL Tilen [SLO] (1997)

BJØRENG Joachim Ødegaard [NOR] (1995)

CONTAMINE Mathis [FRA] (2001)

FANNEMEL Anders [NOR] (1991)

HARADA Yumu [JPN] (1990)

HULA Stefan [POL] (1986)

PAVLOVCIC Bor [SLO] (1998)

PETER Dominik [SUI] (2001) {Carriera Sospesa}

SAKALA Filip [CZE] (1996)

SIEGEL David [GER] (1996)

TOCHIMOTO Shohei [JPN] (1989)

RITIRI FEMMINILI

IRASCHKO-STOLZ Daniela [AUT] (1983)

RAJDA Kinga [POL] (2000)

UOMINI “OUT FOR THE SEASON”

CAUSA INFORTUNIO

ASCHENWALD Philipp [AUT] (1995)

LISSO Justin [GER] (1999)

DONNE “OUT FOR THE SEASON”

CAUSA INFORTUNIO

CLAIR Julia [FRA] (1994)

WESTMAN Frida [SWE] (2001)

Foto: La Presse