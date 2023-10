Sport invernali, la Fis conferma l’esclusione di Russia e Bielorussia anche per la stagione 2023-24

Russia e Bielorussia saranno escluse dalle Coppe del Mondo di area Fis (sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, salto con gli sci, combinata nordica) anche nella stagione 2023-24. Curiosamente, la federazione internazionale dello sci e dello snowboard non ha fornito alcuna nota ufficiale in merito alla propria decisione, presa nel weekend durante l’abituale meeting autunnale di Zurigo.

Il prolungamento della sospensione di russi e bielorussi (cominciato nel marzo 2022, subito dopo l’inizio del conflitto armato nell’Europa orientale) è stato tuttavia riportato dai media svedesi, la cui fonte è indubbiamente autorevole. Sia la testata giornalistica Aftonbladet che l’emittente radiofonica Sverigesradio riportano le parole di Lars Öberg, ovverosia il manager della nazionale trekroner di sci di fondo.

“Siamo soddisfatti. Dal punto di vista della Svezia e delle nazioni nordiche si tratta di un’ottima notizia. Non era sicuro che la sospensione venisse confermata. Anche per questo, in primavera, la decisione era stata rimandata all’autunno, nonostante la linea svedese e degli altri Paesi nord-europei fosse ferma e chiara. Voglio comunque sottolineare che, nel momento di prolungare la sospensione, non c’è stata alcuna discussione in merito” ha detto il dirigente scandinavo.

Notizia che, in attesa di un comunicato ufficiale, è evidentemente confermata dalle reazioni di parte russa, improntante alla rassegnazione. “La Fis non ci ha neppure comunicato che avrebbero discusso l’argomento” – ha spiegato Egor Sorin, allenatore russo di sci di fondo – “pensavamo che si potesse ragionare, almeno, sull’ammissione degli atleti, facendoli gareggiare formalmente privi di nazionalità. Non è stato così”.

La decisione della Fis, peraltro, anticipa verosimilmente quella di tutte le altre federazioni internazionali. Si prospetta, dunque, un altro inverno privo di russi e bielorussi. Presenze marginali in alcune discipline, decisamente più preponderanti in altre. Lo sci di fondo, per esempio, vivrà una nuova stagione assolutamente priva di mordente. Anche snowboard e freestyle perderanno svariati protagonisti di rilievo.

