Ryder Cup 2023 oggi in tv: orari match singoli domenica 1Â° ottobre, programma, tv, streaming

Il primo giorno: saluto a Roma. Il secondo giorno: ricordo di Seve Ballesteros. Il terzo giorno: la sfida decisiva. Oggi è il 1° ottobre, la Ryder Cup 2023 si decide e in programma ci sono i 12 match singoli che, storicamente, possono produrre qualsiasi genere di effetto. Anche il più indesiderato.

La situazione di punteggio vede l’Europa a soli 4 punti dalla vittoria assoluta. Al contrario, ne servono 8,5 agli USA per tenere la coppa, mentre sono 9 quelli necessari per vincere in senso completo. Una cosa difficile da ottenere, ma non impossibile; del resto, è con 8,5 punti che si sono costruiti i miracoli americano di Brookline ed europeo di Medinah. La cornice di pubblico sarà quella più calorosa possibile, sempre con il sole grande protagonista.

La Ryder Cup 2023 si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre. Ci saranno due coperture tv distinte, ma entrambe integrali. Sarà possibile seguire la giornata intera gratis e in chiaro su RaiSport (58 digitale terrestre), oltre che via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Golf (206) e in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dell’intera giornata.

CALENDARIO RYDER CUP 2023 OGGI

Domenica 1° ottobre

Ore 11:35 Terza giornata (match singoli) – Diretta tv su RaiSport (dalle 12:10), Rai2 (dalle 16:00), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Golf (206)

MATCH SINGOLI

Match 1: 11:35 Jon Rahm (ESP)–Scottie Scheffler

Match 2: 11:47 Viktor Hovland (NOR)–Collin Morikawa

Match 3: 11:59 Justin Rose (ENG)–Patrick Cantlay

Match 4: 12:11 Rory McIlroy (NIR)–Sam Burns

Match 5: 12:23 Matt Fitzpatrick (ENG)–Max Homa

Match 6: 12:35 Tyrrell Hatton (ENG)–Brian Harman

Match 7: 12:47 Ludvig Åberg (SWE)–Brooks Koepka

Match 8: 12:59 Sepp Straka (AUT)–Justin Thomas

Match 9: 13:11 Nicolai Højgaard (DEN)–Xander Schauffele

Match 10: 13:23 Shane Lowry (IRE)–Jordan Spieth

Match 11: 13:35 Tommy Fleetwood (ENG)–Rickie Fowler

Match 12: 13:47 Robert MacIntyre (SCO)–Wyndham Clark

