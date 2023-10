Rugby, Treviso sbaglia troppo e Munster pareggia a tempo scaduto

Si è appena conclusa a Monigo la sfida valida per il secondo turno della United Rugby Championship e in campo c’erano la Benetton Treviso e gli irlandesi del Munster. Entrambe le squadre cercavano la seconda vittoria consecutiva. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato a Monigo, con le due formazioni che usano molto il piede per guadagnare territorio. Benetton che prova a spingere, ma bisogna arrivare al 9’ prima che un’infrazione irlandese mandi Umaga sulla piazzola e Treviso avanti 3-0. Immediata la reazione del Munster, un paio di falli di troppo dei padroni di casa permettono di risalire il campo e poi Carbery trova i tre punti dalla piazzola per il 3-3. Non si spezza l’equilibrio, sono diversi i falli da entrambi i lati, e al 15’ il fallo irlandese rimanda Umaga sulla piazzola per il 6-3.

Non si spezza l’equilibrio, anche se sono i biancoverdi a fare di più la partita, con il Munster che sfrutta più gli errori dei veneti che altro per risalire il campo. E al 37’ da una ruck vicino alla linea di meta, palla a Umaga, una finta, palla a Rhino Smith che va fino in fondo e il primo tempo si può chiudere con Treviso avanti 13-3.

Munster che fatica in rimessa laterale e perde, così, qualche possesso pericoloso in attacco. Dall’altra parte, però, Benetton un po’ troppo fallosa e che così subisce la pressione degli irlandesi che iniziano la ripresa nella metà campo veneta. Dopo un avvio in sofferenza torna ad attaccare la Benetton Treviso, che comunque non ha subito punti. Grande equilibrio e difese a fare la differenza in questo avvio di ripresa, con i ragazzi di Cork che tornano a spingere, ma commettono fallo nuovamente e niente di fatto.

Attorno all’ora di gioco sfuriata del Munster, che guadagna tanti metri contro una difesa che non difende al meglio, fallo di Treviso e si va in touche sui 5 metri. Maul avanzante degli irlandesi, due falli dei biancoverdi e punizione per gli ospiti con richiamo ai padroni di casa per le troppe infrazioni. Altra touche, altro attacco della Red Army, difende bene ora Treviso e, dopo una lunghissima azione, arriva l’in avanti e Benetton che si salva. È la mischia chiusa a dare una mano ai biancoverdi, che forzano più volte al fallo Munster e risalgono il campo, facendo anche girare l’orologio. Dall’altra parte, però, troppe touche storte per Treviso, che così non può chiudere il match come dovrebbe. Così si entra negli ultimi 10 minuti e i ragazzi di Cork che tornano in attacco. Al 73’ fallo di Treviso sui 5 metri e questa volta il Munster decide di andare per i pali con Carbery per tornare entro break e con il bonus difensivo e punteggio che va sul 13-6. Purtroppo torna troppo facilmente nei 22 il Munster, ma la difesa veneta obbliga al fallo e si salva la Benetton. Irlandesi che, però, insistono e sono nuovamente a un passo dalla linea di meta biancoverde quando mancano due minuti alla fine. E al 79’ schiaccia Buckley, ma c’è un in avanti e Treviso che si salva, anche se Munster ha un’altra occasione sui 5 metri. E, alla fine, arriva la meta di Ahern che impatta il punteggio sul 13-13 finale.

Foto: Mattia Radoni – LPS