Rugby, ranking rivoluzionato! Sudafrica in vetta e All Blacks secondi dopo i quarti iridati

Si sono disputati nel weekend i quarti di finale della Rugby World Cup 2023 e si sono decise, dunque, le semifinali. A vincere sono state Argentina, Nuova Zelanda, Inghilterra e Sudafrica, che il prossimo fine settimana si giocheranno un posto in finale. Ma, intanto, le sfide dei quarti hanno rivoluzionato il ranking mondiale.

La vittoria sulla Francia fa volare il Sudafrica, che guadagna due posizioni e balza in vetta con 92.48 punti, mentre alle sue spalle sale – guadagnando anch’essa due posti – la Nuova Zelanda con 90.91 punti. Tracollo, dunque, per l’Irlanda che dal primo posto scende al terzo con 90.57 punti, mentre fuori dal podio finisce la Francia, che con la sconfitta contro il Sudafrica scivola quarta con 87.81 punti.

Guadagna una posizione anche l’Inghilterra, che con la sofferta, e diciamo fortunosa, vittoria sulle Fiji diventa quinta. Sesta la Scozia, che non ha giocato, mentre anche l’Argentina guadagna un posto grazie al successo sul Galles e supera proprio i britannici. La top 10 si chiude con l’Australia nona e le Fiji che restano in decima posizione nonostante il ko con l’Inghilterra.

Non cambia il ranking dell’Italia, undicesima, così come le posizioni a seguire, con tutte le squadre che non erano impegnate in campo. Dodicesimo il Giappone, tredicesimo il Portogallo, mentre la top 15 si chiude con Georgia e Samoa.

RANKING MONDIALE RUGBY AL 16 OTTOBRE 2023

1 Sudafrica 92.48

2 Nuova Zelanda 90.91

3 Irlanda 90.57

4 Francia 87.81

5 Inghilterra 84.03

6 Scozia 83.43

7 Argentina 83.07

8 Galles 80.64

9 Australia 77.48

10 Fiji 76.38

11 Italia 75.93

12 Giappone 74.27

13 Portogallo 72.78

14 Georgia 72.68

15 Samoa 72.33

16 Tonga 71.57

17 Uruguay 67.39

18 USA 66.22 – assente in Coppa del Mondo –

19 Spagna 64.05 – assente in Coppa del Mondo –

20 Romania 63.28

21 Namibia 60.56

22 Cile 60.49

Foto: LaPresse