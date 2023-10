Rugby, per la Benetton Treviso è l’anno in cui puntare al doppio playoff

Prende il via questo fine settimana l’United Rugby Championship e prende il via questo fine settimana una nuova stagione per la Benetton Treviso. La squadra veneta è reduce dall’undicesimo posto della scorsa stagione, ma anche dalla semifinale di Challenge Cup. Una stagione in chiaro e scuro, dunque, ma ora per i ragazzi di Marco Bortolami è il momento di fare il salto di qualità e puntare a conquistare i playoff in entrambi i tornei.

In estate la rosa ha visto un bel cambiamento, con gli arrivi dell’ex stella degli All Blacks Fekitoa, ma anche il ritorno dell’esperto Snyman, dell’ala azzurra Odogwu e dell’altro azzurro, il pilone Zilocchi. A loro si aggiungono il giovane talento Iachizzi, il mediano di mischia Casilio e l’ex Zebra Koegelenberg. Di contro, sono pochi gli addii di peso, dove vale la pena citare i soli Steyn e Wegner.

Insomma, sulla carta i biancoverdi si sono rafforzati rispetto a 12 mesi fa, sono cresciuti di esperienza in campo e in panchina e, soprattutto, arrivano da una stagione dove hanno avuto la consapevolezza che mancasse veramente poco per arrivare in alto sia nell’United Rugby Championship sia in Challenge Cup, dove infatti hanno raggiunto la semifinale.

L’importante sarà iniziare forte la stagione, con quattro impegni casalinghi nelle prime cinque giornate, per trovare quelle conferme che possono dare consapevolezza e sicurezza nei propri mezzi e portare quell’entusiasmo per affrontare anche i momenti difficili che, sicuramente, arriveranno. Ma gli obiettivi sono chiari e la volontà di non fallirli altrettanto.

