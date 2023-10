Rugby, Mondiali 2023, Paolo Garbisi: “Dimenticare in fretta gli All Blacks”

L’Italia sta preparando la sfida di venerdì sera contro la Francia, match durissimo per gli azzurri, ma un nuovo dentro o fuori che può valere l’accesso ai quarti di finale della Rugby World Cup 2023. Una missione quasi impossibile, ma cui l’Italia deve credere fino all’ultimo, nonostante la dura lezione subita settimana scorsa con gli All Blacks. Una partita da dimenticare in fretta, come ha sottolineato Paolo Garbisi, apertura degli azzurri, alla vigilia del match.

“Solitamente cerco di analizzare sempre in modo molto approfondito tutte le partite, ma ci sono casi in cui più velocemente si va oltre, meglio è: questo è uno di quei casi. È stata una sconfitta che ha fatto male, c’è poco da dire. Come avevo detto anche in altre interviste, c’è la volontà da parte del gruppo di scusarsi con tutti i nostri tifosi, perché quello di venerdì non è uno spettacolo che avremmo dovuto e voluto riservare loro. Chiaramente è una sconfitta che deve essere dimenticata. È stato un incubo, ma ora dobbiamo concentrarci solo sulla Francia” le parole di Garbisi.

A pesare, contro gli All Blacks, è stato l’uno/due subito poco prima della fine del primo quarto che ha portato la Nuova Zelanda sul 21-3, come ammette l’apertura azzurra. “Sì, quando sogni e poi prendi uno schiaffo ti svegli di colpo ma rimani immobile, non riesci a reagire subito. È un po’ quello che è successo. Abbiamo visto che le cose non stavano andando come ci aspettavamo e non siamo riusciti a reagire come avremmo dovuto”.

“Forse ci siamo illusi noi un po’ da soli. Ci siamo fatti un po’ la ‘bocca buona’ e poi siamo stati rispediti sulla terra. Abbiamo approcciato questa partita come un match point per i quarti e forse ci siamo illusi troppo. Contro la Francia sarà una partita difficilissima, ma è una squadra che conosciamo bene e con la quale al Sei Nazioni abbiamo chiuso molto vicini nel punteggio”, ha concluso Paolo Garbisi.

Foto: LaPresse