Rugby, l’Irlanda non ha pietà della Scozia, vince e affronterà gli All Blacks ai quarti di finale

Si è concluso il derby celtico tra Irlanda e Scozia, sfida che metteva in palio un pass per i quarti di finale della Rugby World Cup 2023. Con gli irlandesi che avevano anche il pareggio come opzione, erano gli scozzesi spalle al muro in quella che, molto probabilmente, per una delle due squadre sarebbe stata l’ultima partita dei Mondiali. Ecco come è andata.

Partenza shock per la Scozia, che al primo possesso irlandese vede Sexton liberare Ringrose, palla che va ad Hansen, passaggio per James Lowe e dopo 70 secondi di gioco il punteggio va sul 5-0. Reagisce subito la Scozia, che si butta avanti nella metà campo irlandese, ma la difesa tuttaverde è devastante, non concede metri agli scozzesi che, dopo lunghi minuti, perdono definitivamente il controllo dell’ovale e torna ad attaccare l’Irlanda. Scozia che perde anche Blair Kinghorn per infortunio all’8’. Nonostante l’80% di territorio per la Scozia e già 54 placcaggi irlandesi nel primo quarto d’ora è l’Irlanda a controllare. Al 19’ Hansen a un passo dalla meta, dopo l’ennesima giocata spettacolare di Sexton, ma l’ala non controlla l’ovale e nulla di fatto. E Scozia che perde anche Jamie Ritchie per un altro infortunio.

Insiste in attacco l’Irlanda ora, ma nessuna delle due squadre riesce a rendersi realmente pericolosa. Fino al 26’, quando è ancora una volta la squadra dell’isola verde a dare la scossa. Sexton, Aki, offload per Ringrose, ancora un offload al largo per Hugo Keenan che va a schiacciare per il 12-0. Irlanda che controlla, senza mai soffrire, nonostante il tanto possesso scozzese nel primo tempo. E, invece, quando ha l’ovale in mano fa male. Così al 32’ lunga azione irlandese, pallone che viene raccolto in ruck da Iain Henderson e terza meta che fa scappare via l’Irlanda sul 19-0. E prima dello scadere arriva la doppietta di Hugo Keenan per il 26-0, che significa punto di bonus e significa matematica qualificazione ai quarti, comunque vada la ripresa.

Nervi tesi a inizio ripresa, con uno sgambetto di Ollie Smith a Jonathan Sexton a scatenare una rissa in campo. E per Smith arriva il cartellino giallo e la montagna da scalare diventa l’Everest per la Scozia. E al 44’ quinta meta dell’Irlanda, questa volta firmata da Dan Sheehan al largo e punteggio che va sul 31-0. Match ormai in ghiacciaia e primi due quarti di finale iridati decisi, con l’Irlanda che affronterà gli All Blacks e il Sudafrica che affronterà la Francia. Insomma, due semifinali anticipate. E nell’ultima parte del match arrivano le mete di Garry Ringrose (58’), Ewan Ashman (64’), Ali Price (65’) per il 36-14 finale.

Foto: Julian Finney – World Rugby/World Rugby via Getty Images