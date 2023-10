Rugby, le ‘vere’ semifinali si sono già svolte ai quarti? Ora due penultimi atti con chiare favorite ai Mondiali

Si sono svolti nel weekend i quarti di finale della Rugby World Cup 2023 e sono rimaste quattro squadre in corsa per il titolo. Ma tra Marsiglia e Parigi quello che si è visto in questi giorni ha confermato i pronostici della vigilia, cioè che il calendario stilato da World Rugby ci ha messo davanti due partite che erano delle semifinali anticipate. Il penultimo atto dei Mondiali, dunque, è già scritto?

La scelta di World Rugby di effettuare i sorteggi per i gironi (e i conseguenti accoppiamenti nei playoff) nel dicembre del 2020 ha portato a fare in modo che quasi tre anni dopo le prime 4 del ranking mondiale si sono incrociate in largo anticipo. Le favorite Irlanda e Francia, dunque, hanno avuto un percorso durissimo, sfidando All Blacks e Nuova Zelanda, mentre due europee in crisi come Inghilterra e Galles hanno affrontato degli underdog come Fiji e Argentina. Il risultato è che gli irlandesi e i padroni di casa sono stati eliminati, mentre Inghilterra e Argentina sono volate in semifinale.

Una scelta che, dunque, sembra offrirci un penultimo atto iridato già scritto. Le partite di Parigi, cioè quelle tra Irlanda e All Blacks sabato e Francia-Sudafrica domenica, sono state due tra le sfide più belle viste negli ultimi anni, forse anche di più. Qualità tecniche sopraffine, fisicità incredibili, attacchi devastanti, ma anche difese impenetrabili. Di contro, Galles-Argentina ha messo in luce tutti i limiti delle due formazioni, mentre Inghilterra-Fiji entrerà nella storia più per i clamorosi errori dei figiani e, ancor più, della pessima prestazione dell’arbitro Raynal che per le qualità emerse sul terreno di gioco.

Venerdì e sabato, dunque, sarà la volta delle semifinali, cioè Nuova Zelanda-Argentina e poi Sudafrica-Inghilterra. Due partite che sulla carta sembrano non avere storia, con All Blacks e Springboks che appaiono troppo superiori per poter venir messi in difficoltà da Pumas e britannici. Due partite che rischiano di essere a senso unico e non regalare quelle emozioni e quello spettacolo visto, invece, con una settimana d’anticipo.

Foto: LaPresse