Rugby, le formazioni di Francia-Italia: i XV titolari e le riserve

Domani, venerdì 6 ottobre, si terrà il secondo incontro della quinta ed ultima giornata della Pool A della Coppa del Mondo 2023 di rugby: alle ore 21.00 Francia ed Italia si affronteranno in uno scontro diretto che metterà in palio la qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata.

Il CT dell’Italia, Kieran Crowley, ha cambiato ben cinque giocatori nel XV titolare rispetto alla formazione iniziale messa in campo contro la Nuova Zelanda, soprattutto a causa di infortuni tra gli avanti e per via di un cambio di schieramento tra i trequarti.

Gli infortuni hanno portato a diversi cambi: Niccolò Cannone andrà al posto di Dino Lamb (trauma contusivo della gamba sinistra), Hame Faiva sostituirà Giacomo Nicotera (protocollo relativo alla HIA), infine lo stop di Danilo Fischetti (frattura di tre cartilagini costali dell’emitorace sinistro) ha spinto Kieran Crowley a schierare Simone Ferrari a pilone sinistro e Pietro Ceccarelli a destra.

Tommaso Allan andrà all’apertura, con Paolo Garbisi a primo centro, mentre l’estremo sarà Ange Capuozzo, infine Pierre Bruno prenderà il posto di Luca Morisi e giocherà all’ala. In panchina uomini contati tra gli avanti, con Crowley che porterà Marco Manfredi, Federico Zani, Marco Riccioni, David Sisi e Manuel Zuliani, con Alessandro Fusco, Luca Morisi e Lorenzo Pani pronti a far rifiatare i trequarti.

Il Commissario Tecnico della Francia, Fabien Galthié, non avrà a disposizione Dupont, il quale verrà sostituito da Lucu, ma per il resto la formazione schierata sarà la migliore possibile, con Ramos ad estremo, capitan Ollivon in terza linea ed in seconda Woki e Flament, con Uini Atonio in prima. Siederanno in panchina, almeno ad inizio match, invece, sia Taofifenua che Jaminet.

FORMAZIONI FRANCIA-ITALIA RUGBY

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (C), 6 Anthony Jelonch, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille. A disposizione: 16 Pierre Bourgarit, 17 Reda Wardi, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Francois Cros, 21 Baptiste Couilloud, 22 Yoram Moefana, 23 Melvyn Jaminet.

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (C), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Hame Faiva, 1 Simone Ferrari. A disposizione: 16 Marco Manfredi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Luca Morisi, 23 Lorenzo Pani.

Foto: LaPresse