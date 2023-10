Rugby, l’Italia si qualifica ai quarti dei Mondiali 2023 se…tutte le combinazioni

Nonostante la brutta sconfitta subita contro la Nuova Zelanda, l’Italia è ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2023 di rugby: gli azzurri sono padroni del proprio destino, infatti battendo con bonus la Francia avrebbero la certezza di superare il girone.

Sono ben tre gli infortunati tra gli azzurri: non sarà a disposizione per l’ultimo match del girone, da disputare contro la Francia padrona di casa, Danilo Fischetti, il quale ha riportato la frattura di tre cartilagini costali dell’emitorace sinistro.

Saranno invece rivalutati nel corso di questa settimana Dino Lamb, che ha riportato un trauma contusivo della gamba sinistra, e Giacomo Nicotera, il quale, a seguito di un trauma cranico subito contro la Nuova Zelanda, ha iniziato il protocollo relativo alla HIA.

CLASSIFICA POOL A DOPO LA QUARTA GIORNATA

Francia 13

Nuova Zelanda 10

Italia 10

Uruguay 5

Namibia 0

CALENDARIO POOL A QUINTA GIORNATA

Giovedì 5 ottobre

Nuova Zelanda-Uruguay, ore 21.00

Venerdì 6 ottobre

Francia-Italia, ore 21.00

Riposa: Namibia

REGOLAMENTO COPPA DEL MONDO

Se al termine della fase a gironi due o più squadre sono a pari punti, verranno utilizzati i criteri nel seguente ordine fino a quando una delle squadre potrà essere determinata come quella con la classifica migliore:

Il vincitore dell’incontro in cui le due squadre in parità si sono affrontate sarà quello con la classifica migliore. La squadra che avrà la miglior differenza tra punti segnati e punti subiti in tutte le partite del girone sarà quella con la classifica migliore. La squadra che avrà la miglior differenza tra mete segnate mete subite in tutti gli incontri del girone sarà quella con la classifica migliore. La squadra che avrà totalizzato più punti in tutte le partite del girone sarà quella con la classifica migliore. La squadra che avrà segnato più mete in tutti gli incontri del girone sarà quella con la classifica migliore. In caso di parità irrisolta al termine dei criteri da 1 a 5, il ranking mondiale ufficiale del 2 ottobre 2023 determinerà la squadra con la classifica migliore.

Per chiarezza, in caso di parità tra tre o più squadre al termine della fase a gironi, una volta determinata la squadra con la classifica migliore in base ai criteri di cui sopra, per determinare la squadra successiva con con la classifica migliore il processo si ripeterà, a partire dal criterio 1.

L’ITALIA SI QUALIFICA AI QUARTI SE…

Vince con bonus offensivo (15 punti):

Italia prima in caso di arrivo a pari punti con la sola Francia.

Italia seconda in caso di arrivo a pari punti con la sola Nuova Zelanda.

Italia seconda in caso di arrivo a pari punti con Nuova Zelanda (prima) e Francia (terza). Vince senza bonus offensivo (14) e la Francia conquista al massimo un punto di bonus (max 14):

Italia prima nel caso in cui la Nuova Zelanda non batte l’Uruguay

Italia seconda nel caso in cui la Nuova Zelanda batte con bonus l’Uruguay

Italia seconda in caso di arrivo a pari punti con Nuova Zelanda (prima) e Francia (terza). Vince senza bonus offensivo (14) e la Nuova Zelanda non vince con l’Uruguay (max 13):

Italia prima nel caso in cui la Francia conquista al massimo un punto di bonus

Italia seconda nel caso in cui la Francia conquista due punti di bonus Pareggia con bonus (13) e la Nuova Zelanda conquista al massimo due punti con l’Uruguay (max 12):

Italia seconda Pareggia senza bonus (12) e la Nuova Zelanda conquista al massimo un punto con l’Uruguay (max 11):

Italia seconda Perde con due punti di bonus (12) e la Nuova Zelanda conquista al massimo un punto con l’Uruguay (max 11):

Italia seconda Perde con un punto di bonus (11) e la Nuova Zelanda non conquista punti con l’Uruguay (10)

Italia seconda

Foto: LaPresse