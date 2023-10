Rugby, Galles e Argentina si sfidano per il primo posto in semifinale ai Mondiali

Entra nel vivo la Rugby World Cup 2023 e da sabato pomeriggio prendono il via i quarti di finale in Francia. E alle 17, a Marsiglia, a iniziare il weekend da dentro o fuori saranno Galles e Argentina, due outsider che sognano un posto in paradiso.

Il Galles si era presentato a questo Mondiale con tantissimi dubbi, con il ritorno in corsa di Warren Gatland sulla panchina, una situazione politica in patria esplosiva e diversi campioni che negli ultimi mesi avevano deciso di ritirarsi dal rugby giocato. Eppure, favorito anche da un girone che si è dimostrato il più facile del lotto, il Galles ha chiuso al primo posto la fase a gironi, vincendo tutte le partite e strappando per primo il ticket per i playoff.

Dall’altra parte, invece, un’Argentina che sin qui non ha mai convinto a pieno. A partire dal clamoroso ko subito all’esordio contro un’Inghilterra in inferiorità numerica per circa 70 minuti. I Pumas non hanno mai aggredito gli avversari, non hanno mai giocato quel rugby agonistico cui eravamo abituati e si sono sicuramente complicati la vita. Lo stato di forma dei sudamericani, però, è sembrato in crescita con le vittorie su Samoa, Cile e, infine, Giappone nella sfida da dentro o fuori che è valsa un posto ai playoff.

Sia Galles sia Argentina non sono tra le candidate d’obbligo al titolo finale, ma entrambe possono essere un ostacolo ostico per chiunque in semifinale. E alla vigilia della sfida i pronostici danno favorito il Galles, anche alla luce dell’attuale imbattibilità nel torneo, ma la partita di Marsiglia promette di essere equilibrata e avvincente fino alla fine.

Foto: LaPresse