Rugby femminile, l’Italia cerca la rivincita col Giappone all’esordio in Sudafrica nel WXV 2

La Nazionale italiana di rugby femminile, a meno di due settimane dalla sconfitta interna per 24-25 subita nel Test Match di Parma contro il Giappone avrà l’opportunità di prendersi l’immediata rivincita in occasione dell’incontro d’esordio della prima edizione della seconda divisione del World Rugby Women’s XV.

La nuova sfida contro le nipponiche, in programma al Danie Craven Stadium di Stellenbosch domani, venerdì 13 ottobre, alle ore 14.00 italiane, offre alle azzurre la possibilità di recuperare punti in termini di ranking, dopo la battuta d’arresto subita con un XV molto giovane, nell’ottica di un ringiovanimento della rosa.

Proprio per questo motivo la formazione che scenderà in campo per l’occasione avrà maggior esperienza, pur non disdegnando innesti giovani per dare brio all’azione azzurra: coach Raineri, però, questa volta schiererà sin dal 1′ i centri Michela Sillari e Beatrice Rigoni.

Sarà la sesta sfida con le nipponiche: nei 5 precedenti, oltre alla recentissima sconfitta già citata, ci sono tre vittorie italiane ed un pareggio. Anche in occasione dell’unico pareggio tra le due formazioni si giocò in Italia, precisamente nel 2019, a L’Aquila, quando finì 17-17.

Le tre vittorie azzurre, invece, sono arrivate tutte in campo neutro in Coppa del Mondo: nel 2002 in Spagna l’incontro finì 30-3, nel 2017 a Belfast, in Irlanda del Nord, la sfida si concluse sul 22-0, infine nel 2022 a Waitakere, in Nuova Zelanda, l’Italia vinse per 21-8 e si qualificò ai quarti di finale.

Foto: LiveMedia/Mattia Radoni