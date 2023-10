Italia-Malta: i precedenti e gli ultimi risultati, c’è una recente vittoria

Fra due giorni l’Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo per la quinta partita valevole per il girone C delle qualificazioni agli Europei del 2024 che si svolgeranno in Germania: gli azzurri saranno di scena allo Stadio San Nicola di Bari contro la formazione di Malta, sfida sulla carta tutta a favore della squadra tricolore che non dovrà fallire quest’appuntamento per consolidare la seconda posizione in classifica.

In vista della sfida contro l’Inghilterra in programma a Wembley, l’Italia deve per forza di cose ottenere i tre punti contro la selezione dell’arcipelago del Mediterraneo: con un risultato negativo nella sfida di dopodomani, il rischio è che poi si debba a tutti i costi strappare una vittoria contro la Nazionale dei Tre Leoni per rimanere ancorati alla seconda posizione nel raggruppamento, la quale consegnerebbe agli azzurri il pass per la Germania.

Italia e Malta, dal 1986, si sono incrociate nove volte nella loro storia. Gli azzurri, dato il tasso tecnico e qualitativo decisamente superiore, hanno sempre vinto anche se, ad eccezione di un paio di match, l’Italia non si è mai imposta con più di due reti di scarto. Ciò dimostra che sebbene i maltesi appartengano a una categoria molto diversa da quella degli azzurri, la squadra guidata al momento da Michele Marcolini di certo non partirà battuta sin dal fischio d’inizio.

Questo fatto si è visto anche nell’ultimo precedente tra le due squadre risalente al 26 marzo scorso, valevole proprio per le qualificazioni a Euro 2024. A Ta’Qali, l’undici allenato allora da Roberto Mancini si impose per 2-0 grazie alle reti di Mateo Retegui e Matteo Pessina. Il risultato poteva essere decisamente più largo, ma gli azzurri hanno sprecato parecchie occasioni nel secondo tempo, ma i due gol messi a segno nei primi 45′ sono bastati per ottenere i tre punti.

