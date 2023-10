Rugby femminile, l’Italia sfida gli USA per conquistare la WXV2

Ultimo atto della WXV 2, la nuova manifestazione internazionale femminile di rugby che si sta disputando in Sudafrica e per le azzurre di Nanni Raineri l’occasione di conquistare la vittoria nel torneo. Per farlo, però, dovranno battere le statunitensi e vincere con il bonus, visto che la Scozia ha appena battuto il Giappone 38-7.

Prima dell’ultima giornata, infatti, l’Italia era in testa alla classifica a punteggio pieno, con 10 punti, proprio come le scozzesi. Le azzurre hanno battuto proprio il Giappone 28-15, prima di avere la meglio sulle padrone di casa del Sudafrica per 36-18. Di contro, invece, gli USA hanno esordito battendo 36-26 le Samoa prima di cedere 24-14 contro la Scozia. Con la vittoria di oggi delle britanniche, loro salgono a 15 punti con un +55 di differenza punti. Per vincere il torneo l’Italia dovrà battere gli USA con bonus e con almeno 25 punti di vantaggio, avendo al momento un +31 come differenza punti.

Contro le americane Raineri rimescola le carte, con Beatrice Rigoni apertura ed Emma Stevanin primo centro. Beatrice Capomaggi passa a estremo, con Ostuni Minuzzi ala e Alyssa D’Incà a completare il triangolo allargato. Confermate, anche Stefan a mediana di mischia e Sillari secondo centro. In mischia, invece, tornano in terza linea Giordano e Tounesi, che affiancano Cavina, mentre le prime due linee vedono Fedrighi e Duca in seconda, con Maris e Gai piloni e Turani tallonatrice.

ITALIA

15 -Beatrice Capomaggi (Villorba Rugby, 10 caps)

14 – Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 27 caps)

13 – Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova, 81 caps)

12 – Emma Stevanin (Valsugana Rugby Padova, 10 caps)

11 – Alyssa D’Incà (Villorba Rugby, 20 caps)

10 – Beatrice Rigoni (Sale Sharks, 69 caps)

9- Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova, 81 caps)

8 – Elisa Giordano (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 64 caps)

7 – Giulia Cavina (CUS Milano Rugby, 3 caps)

6 – Sara Tounesi (Sale Sharks, 34 caps)

5- Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 42 caps)

4 – Valeria Fedrighi (Stade Toulousain, 49 caps)

3 – Lucia Gai (Valsugana Rugby Padova, 94 caps)

2 – Silvia Turani (Harlequins, 29 caps)

1 – Gaia Maris (ASM Romagnat Rugby, 24 caps)

A DISPOSIZIONE:

16 – Laura Gurioli (Villorba Rugby, 6 caps)

17 – Emanuela Stecca (Villorba Rugby, 7 caps)

18 – Alessia Pilani (Colorno Rugby, 4 caps)

19 – Isabella Locatelli (Colorno Rugby, 45 caps)

20 – Alissa Ranuccini (Colorno Rugby, 7 caps)

21 – Nicole Mastrangelo (Unione Rugby Capitolina, 1 cap)

22 – Veronica Madia (Grenoble Amazones, 45 caps)

23 – Sofia Catellani (Colorno Rugby, 1 cap)

Foto: Valerio Origo – LPS