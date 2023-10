Rugby, dagli All Blacks a Penaud: tutti i record della prima fase dei Mondiali

La Coppa del Mondo di rugby è arrivata nella sua fase più calda e da sabato prenderanno il via i playoff che decideranno che alzerà la Webb Ellis Cup quest’anno. Con Fiji-Portogallo di domenica è andata in archivio la fase a gironi e i lusitani hanno conquistato la loro prima, storica, vittoria nella Rugby World Cup. Un record indimenticabile per il Portogallo, ma non è la sola statistica della prima fase. Vediamo i numeri della prima parte di Francia 2023.

Del Portogallo abbiamo già parlato, ma a svettare nelle classifiche sono gli All Blacks. Che, parlando di vittorie e sconfitte, hanno dovuto celebrare un record di cui avrebbero fatto a meno. Con la sconfitta con la Francia, infatti, i neozelandesi hanno subito il primo ko in 10 edizioni dei Mondiali nella fase a gironi. Nonostante ciò, però, gli All Blacks guidano la classifica delle mete segnate (38, staccando nettamente Irlanda e Francia con 27), dei punti fatti (253, contro i 210 della Francia) e i clean breaks (64, precedendo la Scozia con 45).

Parlando sempre di squadre, la Scozia domina la classifica degli offload fatti, con ben 55 passaggi effettuati mentre venivano placcati, precedendo Nuova Zelanda e Francia, ferme a 40. Guardando alla difesa, invece, il Giappone ha chiuso al primo posto come placcaggi effettuati, 670, precedendo di strettissima misura il Galles, che si ferma a 669. Guardando ai dati negativi, invece, spiccano Romania e Namibia. Le due squadre hanno subito più punti di tutti (287 la Romania, 255 la Namibia), con la Romania che è anche prima come cartellini gialli presi (5, come anche Samoa e Cile, mentre la Namibia segue con 4 insieme alle Fiji), infine la Namibia è prima per numero di espulsi, unica squadra a quota 2.

Passando, invece, alle prestazioni individuali, spicca il francese Damian Penaud, autore di 6 mete, che precede quattro giocatori a quota 5. È francese anche il giocatore che ha segnato più punti, Thomas Ramos, a quota 61, davanti al neozelandese Damian McKenzie, che si ferma a 53. Restando all’attacco, a correre più di tutti è stato l’irlandese Bundee Aki, con 61 palle portate, mentre Penaud è primo anche come clean breaks, con 11, mentre il tongano Salesi Piutau ha effettuato 10 offload. In difesa, invece, sempre Tonga primeggia come placcaggi effettuati, con i 69 di Sione Talitui, mentre il romeno Marius Simionescu ed il cileno Matias Dittus hanno il non invidiabile record di due cartellini gialli presi.

Foto: LaPresse