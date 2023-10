Real Madrid-Olimpia Milano oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Eurolega basket

L’Olimpia Milano vuole concedere il bis in Eurolega. Oggi giovedì 19 Ottobre i meneghini infatti volano in Spagna per affrontare alle 20:45 il Real Madrid nella quarta giornata della regular season 2023-2024.

L’EA7 Emporio Armani cerca la seconda vittoria stagionale e consecutiva per chiudere al meglio la settimana europea, dopo aver battuto martedì sera al Forum l’Olympiacos Pireo vice-Campione d’Europa in carica (65-53) nella serata dedicata a Gigi Datome. Nikola Mirotic ha trascinato i suoi con 20 punti, mentre Kevin Pangos ha disputato un secondo tempo magistrale chiudendo con 16 punti a referto.

Il Real Madrid vuole continuare a dettare legge in Europa, con tre successi in altrettante partite fin qui disputate: i Blancos hanno sconfitto lo Zalgiris Kaunas (93-79) nel match di martedì sera con 19 punti di Gabriel Deck e 18 equamente divisi tra Facundo Campazzo e Vincent Poirier. Sfida speciale per Sergio ‘El Chacho’ Rodriguez, che affronta la squadra di cui ha difeso i colori nel recente passato vincendo anche lo Scudetto nel 2021-2022.

Palla a due che verrà alzata al Wizink Center di Madrid (Spagna) alle ore 20:45. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport infine vi fornirà la diretta LIVE testuale, con aggiornamenti costanti di questa grande sfida dell’Eurolega di basket!

Giovedì 19 Ottobre

Ore 20:45 Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

